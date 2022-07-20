Siirt Türk Telekom Fen Lisesinden rekor başarı: 53 öğrenci tıp fakültesinin yolunu tutacak

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin 53'ü üniversitelerin tıp puanını almayı başardı.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, tıp, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyonun yanında genetik mühendisliği, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ile hemşirelik gibi gözde bölümlere girebilecek puanı aldı.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencilerinden Gül Kaysi TYT Siirt il birincisi olurken, Nur Alanç MSÜ Türkiye 98.'si oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok öğrencilerinin tıp fakültesi için yeterli puanı almanın gururunu yaşadıklarını belirten okul müdürü İdris Yolbaş, bu başarıda emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velileri kutladığını söyledi.

Yolbaş, “Öğrencilerin aldığı bu başarı puanı hepimizi mutlu etti. Amacımız bu başarının katlanarak devam etmesidir. Bu başarıda emeği geçen herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.