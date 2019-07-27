Siirt Üniversitesi tanıtım günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

Üniversite tercih dönemindeki adaylara, Siirt Üniversitesi hakkında bilgi vermek amacıyla açılan "Siirt Üniversitesi Tanıtım Günleri" standında, ön lisans ve lisans programları, eğitim, burs imkanları ve yerleşke hakkında bilgi verildi.

Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde üniversitenin uzmanlarından oluşan tanıtım platformu öğrencilere üniversite ve bölümleri hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırıyor. Siirt Üniversitesinin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Murat Erman, tarihi bir şehir olan Siirt'te öğrencilerin eğitim hayatları yanında farklı bir şehirde yaşama imkanları da bulabileceklerini dile getirdi. Rektör Erman, “Bu da öğrencilerimize sadece eğitim öğretim görüp bir meslek sahibi olma değil aynı zaman da bu şehri tanıma bu şehrin dinamiklerini ve fırsatlarını, imkanlarını kullanma gibi bir olanağı da öğrencilerimizin ayağına getirmektedirler. Burada öğrencilerimiz ve aileleri için her bir öğrenci alan birim bazında masalar oluşturduk. Burada yetkin arkadaşlarımız bu masalarda gelen öğrencilerimizi hem kariyer planlama noktasında hem de buradaki eğitim öğretim imkanları doğrultusunda bilgilendirmektedirler. Öğrencilerimiz aldıkları puana göre hangi fakülte veya yüksek okul veya hangi bölüme gidebilecekleri hususunda yardımcı olabildikleri gibi kariyer planlama noktasında da yardımcı olmaktadırlar. Öğrencilerimiz ve aileleri böylelikle tercih tanıtım günlerinde üniversitemizin bu imkanından yararlanmış olmaktadırlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Siirt Üniversitesinde okumak için görevlilerle görüşmeye geldiğini belirten Esra İşçi adlı öğrenci, bölümler ve üniversite hakkında bilgiler aldığını belirtti. İşçi, “Siirtliyim. Burada doğdum büyüdüm. Burada eğitim görmek istiyorum. O yüzden Siirt üniversitesi tercih zamanlarımda buraya gelip görüşmek istedim. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Burada bir bölüm okumak istiyorum” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Bahçe ve Bitkiler Araştırma Görevlisi Sara Yasemin ise, “Üniversite sınavına girmiş öğrencileri, üniversitemizi tanımak üzere buraya bekliyoruz. Ziraat fakültesi son 6 yılda çok hızlı bir şekilde gelişmiş bir fakülte. Mevcut kadro ve hocalarımızla bu hızla devam edersek Türkiye de iyi bir yere geleceğine inanıyorum fakültemizin” dedi.