Siirt Üniversitesinde bilim teknoloji yerine mercimek ve nohut üretimine tepki

Türkiye'de birçok üniversitenin ismi bilim ve teknoloji ile anılırken, Siirt Üniversitesinde mercimek ve nohut üretilmesi tepkilere neden oldu.

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsünde hasadı yapılan nohut ve mercimeklerin satışına başlandı. Birçok üniversite bilim, teknoloji ve yapay zeka alanında başarıdan başarıya koşarken, Siirt Üniversitesinin nohut ve mercimekle anılması tepkilere neden oldu. Farklı şehirlerdeki üniversitelerin robotik projelerle adından söz ettirirken Siirt Üniversitesinde satışa sunulan nohut ve mercimeğin tembelliğin göstergesi olduğunu kaydeden öğrenci velileri, Siirt Üniversitesinin sadece nohut ve mercimekle uğraşmasının hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Öğrenci velileri, "331 bin nüfuslu ilde Siirt Üniversitenin bilim, teknoloji, yapa zeka gibi çığır açacak çalışmalarla adından söz ettirmesi gerekirken, üniversitenin nohut ve mercimekle anılmasının üzüntü vericidir. Keşke bizler de diğer illerdeki üniversiteler gibi elle tutulur projeler üreterek ülkeye katkı sağlayacak gençler yetiştirseydik" dedi.

Siirt Üniversitesi'nde 4 kilogram nohut 25 liradan satılıyor.