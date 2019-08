Siirt Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor

Türkiye geneli Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Siirt Üniversitesi'nin doluluk oranı arttı.

Siirt Üniversitesi 9 fakülte ve 15 bin 400 öğrencisiyle eğitimde başarıda çıta yükseltmeye devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversitenin lisans bölümüne yüzde 79.20 oranında, önlisans bölümüne ise yüzde 94.45 oranında öğrenci yerleştirilmesi yapıldı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 9 fakültesi 15 bin 400 öğrencisiyle gelişmelerini hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Erman, "Üniversitemiz her yıl çıta yükseltmeye devam ediyor. Üniversitemizi bu sene YKS'de tercih eden öğrenci sayı oranı genel olarak yüzde 86.6'dır. Ek yerleştirmelerle birlikte bu oranın artacağını umuyoruz. Hedefimiz üniversitemizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ile ilimizin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz bu çerçevede özellikle araştırma-geliştirme ve uluslararası faaliyetlerle Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip. Üniversitemizde var olan enstitüler, yüksekokullar ve mesleki yüksek okulları özellikle araştırma-uygulama merkezleri önemli projelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte üniversitemizde her geçen gün öğrenci sayısı da artmaktadır. Amacımızı Üniversitemizde her alanda başarılı olmayı hedeflemekteyiz” dedi.