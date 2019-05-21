Siirt Üniversitesi'nin akademik başarısı artıyor

Siirt Üniversitesi tarafından Kezer yerleşkesinde düzenlenen iftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Erman, 2007 yılında kurulan Siirt üniversitelerinin 12 yıl önce kurulan üniversiteler arasında en fazla akademik başarı kaydeden üniversiteler arasında olduğunu aktardı. 9 fakültesi 15 bin 400 öğrencisiyle gelişmelerini hızlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Erman, "En son açılan Tıp Fakültesi ile birlikte üniversitemizin hizmet ağı daha da genişlemiş bulunmaktadır. Üniversitemiz ilimizde sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ile ilimizin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda öğrenci toplulukları ve spor kulüpleri ile öğrencilerimiz şehir halkı arasında köprüler oluşturmaktadır. Üniversitemiz bu çerçevede özellikle araştırma-geliştirme ve uluslararası faaliyetlerle Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip. Üniversitemizde var olan enstitüler, yüksekokullar ve mesleki yüksek okulları özellikle araştırma-uygulama merkezleri önemli projelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte üniversitemizde her geçen gün yabancı uyruklu öğrenci sayısı da artmaktadır" dedi.

Bin 700 yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerine devam ediyor

Prof. Dr. Erman, şuan 30 farklı ülkeden bin 700 yabancı uyruklu öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü dile getirerek, "Hedefimiz bu ülke sayısını arttırmak ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını kısa zaman içinde 3 bin 500 gibi rakamlara çekmektir. Böylelikle buradan mezun olan öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde hem ülkemizde hem de kendi ülkeleri arasında bir gönül elçisi olmakta hem de ilimizde kendi ülkelerinde bulunan şehirler arasında ülkeler arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu şekilde devam eden gelişmeyle üniversitemizi inşallah uluslararası bir üniversite kimliğe de kavuşmuş olacaktır. İl mezunlarımızı bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde yabancı uyruklu öğrencilerden vermeye başladık. Bu öğrencilerimiz eğitimleri aldıktan sonra kendi ülkelerine bizim üniversitemizin diplomasıyla dönmüş olacaklar. 3 Mayıs'ta üniversitemizin bu yıl ki mezuniyet törenlerinde 2 bin 800 öğrenci mezun verdik. Bu yıl 3 bin 800 öğrenci kontenjanı ÖSYM kılavuzlarında üniversitemizle ilgili yer aldı. Şuan ön lisans, yüksek lisans, doktora ile birlikte üniversitemiz 130'a aşkın programda eğitim ve diploma vermektedir. Bu da ülkemize genç ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda çok önemli bir işlevi işaret etmektedir. Böylelikle her yıl 8 ile 10 bölüm açmak suretiyle burada yer alan program sayımızı artırmakta ve artan her program ile birlikte üniversitemizle kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında çok önemli bağlar oluşmaktadır. Üniversitemiz bu şekilde misyonunu yerine getirmekte. Ve toplumların değişimli dönüşümünü sağlamaktadır. Siirt'te inşallah üniversite 15 bin 400 öğrencisi ve bin personeli ile 16 bin kişilik kalabalık bir aileyi oluşturdu devasa bir kurum haline geldi. Ancak 2020 yılında 20 bin öğrenci şeklinde bir hedefimiz bulunmaktadır. İnşallah bu 20 bin öğrenci sayısını 2020 yılında gerçekleştirmekle daha sonra ki süreçlerde kademeli olarak bu sayıyı ilk etapta 25 bine ve nihayetinde 2023 hedefleri doğrultusunda 30 bine kadar öğrenci sayımızı çıkarmayı düşünmekteyiz” diye konuştu.