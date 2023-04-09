İhlas Haber Ajansı

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Siirt Üniversitesi'nin bakımsızlığı pes dedirtti

Yüz yüze eğitimle Siirt üniversitesine okumaya gelen öğrenciler, üniversite bahçesinin bakımsızlığı karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.


11 ili vuran ve asrın felaketi diye tabir edilen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklaması ile üniversiteler 3 Nisan'dan itibaren yüz yüze eğitime geçmişti.


Yüz yüze eğitim için farklı illerden Siirt'e gelen öğrenciler, okulunun bahçesindeki çöp yığınlarıyla karşılaştı.


Ders aralarında nefes almak için bahçeye çıkan öğrenciler, üniversite kampüsünün bahçesinde kesilmiş ve yerde bırakılmış onlarca ağaç çalısı ve bahçenin çöp yığınlarıyla karşılaştı.

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