Siirt Valiliğinden vatandaşlara su taşkını uyarısı

Siirt Valiliği, vatandaşları su seviyesi yükselen Botan Çayı'nda boğulma vakalarına karşı uyardı.

Siirt Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Botan Çayı üzerinde 4628 ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerince inşa edilen Kirazlık Regülatörü, Alkumru Barajı ve HES tesislerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye açılarak, enerji üretiminin devam etmekte olduğu hatırlatıldı. 2023 yılı bahar dönemine girilmesi münasebetiyle Botan Çayı havzasında gelecek yağışlar ile birlikte su miktarının artış göstereceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle genelde 1-15 Nisan tarihlerinde kabul edilen su taşması döneminin bu yıl mart ayı içinde olacağı tahmin edilmekte olup, mart veya nisan ayı içinde baraj gölünün dolması beklenilmektedir. Bu nedenle gelen suya bağlı olarak mart-nisan-mayıs-haziran aylarında normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak, mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir" denildi.

Su taşkın dönemi süresince özellikle 15 Mart-30 Haziran tarihleri arasında vatandaşların gerek piknik, gerek serinlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak için Botan Çayı kenarını sıklıkla kullanmakta olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu sebeple hem su taşkını döneminde, yaz ayları boyunca hem de işletme sebebiyle mansaba her zaman su bırakılacağından dolayı nehir yatağında su seviyesinin de yükselebileceği dikkate alınarak, herhangi bir can ve mal kaybının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayı'na yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.