İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt valiliğinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri sona erdi

Siirt Valiliği himayesinde bu yıl düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri sona erdi.


Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında koruyucu aileler ve çocuklarla birlikte iftar açtı. İftar sonrası açıklamada bulunan Vali Atik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde öksüz ve yetim çocuklarımıza sevgi ve şefkatle bağrına basan koruyucu ailelere teşekkür etti. Çocuklara yönelik çeşitli gösteriler, ‘Güzel Ahlak' konulu tiyatro gösterimi ile devam eden etkinlikler, Sedat Uçan ve Peker kardeşler tarafından sunulan ilahi dinletisi ile program sona erdi. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.