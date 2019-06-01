Siirt valiliğinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri sona erdi

Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında koruyucu aileler ve çocuklarla birlikte iftar açtı. İftar sonrası açıklamada bulunan Vali Atik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde öksüz ve yetim çocuklarımıza sevgi ve şefkatle bağrına basan koruyucu ailelere teşekkür etti. Çocuklara yönelik çeşitli gösteriler, ‘Güzel Ahlak' konulu tiyatro gösterimi ile devam eden etkinlikler, Sedat Uçan ve Peker kardeşler tarafından sunulan ilahi dinletisi ile program sona erdi. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.