Siirt Valisi Atik, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi

Palamutlu köy meydanında, Pervari Kaymakamı Musa Aldemir, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Atik, ilçe kaymakamı Aldemir'den bilgi aldı. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Vali Atik, birlik, beraberlik mesajları vererek, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların kararlıkla devem ettiğini dile getirdi. Atik, “Yürütülen operasyonlar ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız huzur ve güvene kavuşmuştur” dedi.