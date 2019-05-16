Siirt Valisi Atik, öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Üniversite öğrencisi Ahmet Naz'ın sosyal medya üzerinden 'Sayın Valim sizi iftarda evimizde görmekten büyük onur duyarız' şeklindeki yazısını gören Vali Atik, öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmadı. Vali Atik, kendisini iftara davet eden öğrencilerin teklifine sosyal medyadan "Gençler iftara sizdeyim" diyerek, gerçekleştirdiği ziyarette yer sofrasında öğrencilerle iftar yaptı. Kendisini iftara davet eden öğrencilere teşekkür eden Vali Atik, gençlere sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu söyledi. Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Vali Atik, iftar yemeğinin ardından öğrencilerle sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Vali Atik, cesaretlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Üniversiteli gençlere Çanakkale sözü

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Vali Atik, bu birlik ve beraberliğin en önemli göstergesinin Çanakkale'de bulunduğunu vurgulayarak, öğrencileri Çanakkale'ye göndereceklerini belirtti.

Öğrencilerden Ahmet Naz, arkadaşlarıyla iftar yaparken Vali Atik'i de davet etme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Öğrenciler, Vali Atik'in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.