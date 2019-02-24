Siirt Valisi Atik şehit ailesini ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 1993 yılında Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamda şehit olan Ahmet ve Tahsin Kayğaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Veli Kayğaş ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Vali Atik, sorun ve taleplerini dinledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Atik, "Terör örgütü PKK'nın Şirvan ilçemize bağlı Daltepe köyünde aralarında bebek ve çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivil vatandaşlara yönelik 1993 yılında gerçekleştirdiği katliam, tüm iğrençliği ile tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıyoruz. Devletimiz her zaman onların yanlarında olacaktır. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Şehit aile ziyaretine, İçişleri Bakanlığı Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ve gazeteci azar Turgay Beşyıldız da katıldı.