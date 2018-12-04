Siirt Valisi engelli genci makam aracıyla gezdirdi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı. Program bitiminde İl Jandarma Komutanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçı düzenlendi. Vali Atik, Galatasaray taraftarı bedensel engelli Ömer Efe'yi makam aracına bindirerek şehir turu attıktan sonra maçın gerçekleştirileceği Siirt Gençlik Merkezi'ne gitti. Maçın başlama vuruşunu yapan Atik, tribünde Efe'yi yanında oturttu, kendisiyle bir süre sohbet edip, maçı izledi.