Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla "Okul Güvenliği" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim sezonu öncesi okulların güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler, Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında masaya yatırıldı.

Toplantıda; Okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, trafik önlemleri, servis araçlarının denetimi, okul çevresindeki güvenlik kameraları ve taşımalı eğitim konuları değerlendirilerek, uygulamalarda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Siirt Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Fatih Kurt, Abdulhamit Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve diğer kurul üyeleri katıldı.