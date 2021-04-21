Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: “Bir ünite kan verene bir porsiyon büryan hediye”

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Türk Kızılay Siirt Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Nihat Altunç'tan kan stoğu hakkında bilgi aldı. Ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoğu nedeniyle kampanya başlatılacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Ramazan ayı nedeniyle Türk Kızılay'ımız da kan stoğumuz azaldı. Buna karşın Siirt Belediyesi olarak bir kampanya başlatıyoruz. İftardan sonra bir ünite kan veren vatandaşımıza bir porsiyon büryan hediye edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kan verip hayat kurtarmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.