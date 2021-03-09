Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu

Eğitimci eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu giden Vali Hacıbektaşoğlu burada Kızılay Siirt Şubesi ve Önder Derneği'nin temin ettiği giysi ve hazırlık kitaplarını öğrencilere dağıttı. Öğrenciler ile sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kaldıklarını belirterek, bunun moral ve motivasyonlarını bozmaması gerektiğini söyledi. Sınavlara daha 2 buçuk aylık bir süre kaldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Uzun bir süre okullarından uzak kaldınız. Bu durum moral ve motivasyonunuzu bozmasın. Sınavlara daha 2 buçuk aylık bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirin. Bol bol çalışın“ dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada da atölyeleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu öğrencileri üniversite sınavları için motive etti. Öğrencilerin kendilerine güvenmelerini isteyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Kendinize güvenin ve bol bol çalışın. Teknik alanda iyi birer elaman, iyi birer mühendis olun. Ülkemize ve ailenize yararlı olmanızı istiyor ve sizlere güveniyoruz“ diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve diğer yetkililerden yeni yapılacak olan okul binası hakkında bilgi aldı.