Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta şal-şapik atölyesini gezdi

İlçe Kaymakamı Ali Erdoğan'dan atölye çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, atölyeyi gezerek, burada üretilen ürünleri inceledi. Atölye çalışanlarıyla da sohbet ederek şal-şapik kumaşı hakkında detaylı bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, “Mezopotamya'da dokunan ilk tarihi kumaşlardan bir olan şal-şapik kumaşı ilimizin, çok önemli bir kültürel mirasıdır. El emeği ve büyük bir ustalık ve maharetle üretilen kumaşın gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması için her türlü desteği veriyoruz, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Atölye çalışanlarını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, atölyede istihdamı daha da artıracak projelere her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi.

Şal-şapik dokuma atölyesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Eruh Bayırözü askeri üs bölgelerinde kahraman Mehmetçiklerle bir araya geldi.