Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı

Güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Ramazan bayramlarını kutlayarak bir süre sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.