Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ilk ders zilini çaldı

Öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Siirt merkez Mevlana İlkokulunu ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte ilk ders zilini çaldı. 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek, öğrencilere yeni dönemde maske, mesafe ve temizlik konusuna uymalarını istedi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum noktasında gerekli hassasiyeti öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bizler hep birlikte göstermeye devam etmeliyiz” dedi.

Sınıflardaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okulun idaresi ve öğretmenleri ile de bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, öğretmenlerin sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaret programına, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri de hazır bulundu.