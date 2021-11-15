Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köylerde sorun dinledi

Doğan köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile uzun bir süre sohbet etti, sorun talep ve beklentilerini dinledi. Doğan köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Pervari-Doğan karayolu inşaat çalışmalarını denetledi. Doğan-Yapraktepe köyleri arasında bulunun yol kontrol uygulama noktasında güvenlik korucularını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

İncelemelerine Yapraktepe ve Düğüncüler köylerinde devam eden Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile görüştü. Köylerin sorun ve taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, yereldeki sorunların kısa sürede çözüleceğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret ettiği köylerde çocuklara top ve çeşitli oyuncaklar da dağıttı.