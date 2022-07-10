Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi

Mezbahane de kurbanlık kesim işlemlerini inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kurbanlık kesim sırasını bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Mezbahane hizmetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, “Modern mezbahanemiz sayesinde Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntüler yaşanmıyor, tesislerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Kurban Bayramı boyunca hijyen, güvenlik dahil herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemler alındı. Tüm ekiplerimiz alanda ve vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirtli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve Âlem-i İslam'ın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum” diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız eşlik etti.