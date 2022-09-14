Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, milli sporcuyu altınla ödüllendirdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Abdurrahim Özalp'i altınla ödüllendirerek, tebrik etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleşen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren IBSA Judo Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsilen şampiyonaya katılan ve altın madalya kazanan Siirt sporcusu Abdürrahim Özalp'i altınla ödüllendirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, milli sporcu Abdürrahim Özalp, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve Antrenör Selami Ünal'ı Siirt Belediyesindeki makamında kabul etti.

Milli Sporcu Özalp ile bir süre sohbet ederek, başarılarından dolayı kendisini kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Ülkemizi ve ilimizi uluslararası şampiyonada büyük bir başarıyla temsil ederek, bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan milli sporcumuz Abdürrahim Özalp kardeşimizi, Antrenör Selami Ünal ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Erkek Judo Milli Takımını da kutlayarak, başarı dileğinde bulundu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.