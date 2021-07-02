Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimin verildiği Siirt'te 90 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 2020-2021eğitim- öğretim yılının sona ermesi nedeniyle, Siirt merkez Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu, öğrencileri kutlayarak, karnelerini dağıttı. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet ederek, tatilde dinlenmelerini ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Okuldaki öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 5 bin 890 öğretmenin görev yaptığı ilimiz genelinde, 90 bin öğrenciye karne dağıtıldı.