Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, okulların güvenliğini masaya yatırdı

dönem hazırlık ve okul güvenliği toplantı gerçekleştirildi.

Siirt Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ve diğer kurul üyeleri katıldı. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra okulların güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler, Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında masaya yatırıldı. Toplantıda; okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, trafik önlemleri, servis araçlarının denetimi, okul çevresindeki güvenlik kameraları ve taşımalı eğitim konuları değerlendirilerek, uygulamalarda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.