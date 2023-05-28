İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu oyunu kullandı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kayıtlı oldukları 1076 numaralı salonda oy kullandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kayıtlı oldukları 1076 numaralı salonda oy kullandı.


Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, oyunu kullanıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkeye ve millete hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt kent genelinde temel vatandaşlık görevi olan oy kullanma sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, seçim güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.