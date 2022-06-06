Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şiddet mağduru doktorla görüştü

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde darp edilen Dr. Vedat Oran'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtalan Devlet Hastanesi girişinde Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Vehbi Yağız tarafından karşılanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, daha sonra hastane binasına geçti. Dr. Vedat Oran'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek bu tür olayların Siirt'te yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması gerektiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, “İnsanlar için hayatını ömrünü adamış hiçbir hekimimiz böyle bir olayı hiç beklemez. Hekimlerimiz, çocuklarına annelerine, babalarına gösteremeye fırsat bulamadığı şefkati, sevgiyi ve hoşgörüyü hastasına veriyor. Ani bir şiddetin gelmesi çok fazla kırıcı oluyor. Biz, her türlü şiddeti reddediyoruz. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Tüm kalbimizle üzüntümüzü belirtiyoruz. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanımız doktorumuzu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler, tekrar selamlarını iletiyorum. İçişleri Bakanımızı bilgilendirdim çok geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istediler. Adalet Bakanımızın çok yakından olayı takip ettiğini biliyorum. Hekimimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.