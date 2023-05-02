Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu talimat verdi, kentte asfaltlanmayan yer kalmayacak

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda zamanla yıpranmış hasarlı yolları sıcak asfalt ile yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede kent genelinde 40 bin ton sıcak asfalt kullanılacağı belirtildi. Asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi, Siirt Park arkası ve Bahçelievler Mahallesi İhsan Tan Bulvarı'ndan başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam ediyor. Asfalt çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahalle ve caddelerde de aralıksız devam edeceği ifade edildi.