Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ulaşım ve altyapı çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta yapımı devam eden köprü, yol ve tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları yerine inceleyip ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, ulaşım ve altyapı hizmetlerinin büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. 13 kilometre uzunluğundaki Dağdüşü, Dikboğaz, Gönülaldı, Bingöl ve Bozatlı köy güvenlik yolu ve “Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi" kara yolu yapım çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Siirt'i Şırnak ve Mardin'e bağlayacak olan Eruh-Fındık yolu tünel projesi çalışmaları ile ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, “62 kilometrelik yolun, 30 kilometresinin Siirt sınırları içinde bulunduğunu, yine Siirt sınırları içinde 2 bin 200 ve 2 bin metre uzunluğunda iki tünelin de yer almakta. Çalışmalar devam etmekte. Bölgenin terörden temizlenmesi, tesis edilen huzur ve güven iklimi ile birlikte ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, tarım, hayvancılıktan turizme kadar birçok alanda önemli yatırım ve hizmetler hayata geçirildi. Yatırımlar sürecek” dedi.