Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti

Askeri üs bölgede incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş ile ilgili komutanlardan bilgi aldı. Vali Hacubektaşoğlu, Mehmetçiklerle bir süre sohbet ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyla telefonla görüşmesi gerçekleştirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, 2 bin rakımlı Cirav dağı üs bölgesindeki çalışmalar hakkında Bakan Soylu'ya bilgi vererek, terör örgütüne karşı verilen kararlı mücadele sonucu, terörün bölgeden temizlendiğini aktardı.

Ziyaret ettiği askeri üs bölgelerde görevli askerlere tatlı ikramında da bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, son olarak, Bağgöze Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçikle birlikte Tabilot'an yemek yedi.

Ziyaretlerin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, kente döndü.