İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.


Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı polislerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yarlı polislerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.