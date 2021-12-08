Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yol sorununu yerinde inceledi

Ilısu Baraj gölünde sus tutulmaya başlanmasının ardından ulaşımda bazı sorunlar yaşamaya başlayan Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze, Mişar Vadisinde bulunan köylerle asırlardan beri Siirt'le ekonomik ve sosyal bağlantıları olan Şırnak iline bağlı Güçlükonak ilçesi köyleri yol sorununu yerinde inceledi.

Beraberindeki heyetle birlikte Kalender, Kavakgülü, Yeşilören, Yokuşbağları, Kemerli ve Bağlıca köylerini ziyaret ederek, köy yol durumunu inceleyen ve köy muhtarları ile vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yolda yaşanan sorunları DSİ Genel Müdürlüğünün dikkatine sunulacağını söyledi.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için değerli ve önemli olduğunu belirtti. Köydeki çocuklarla da bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu kendileri ile yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi. DSİ Ilısu bölge müdürü, teknik ekibi ile Kavaközü, Kemerli ve diğer köy muhtarları ile beraber toplantı yaptıklarını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu Ilısu Barajının su tutması ile beraber eski Eruh yolu ve Billoris köprüsü sular altında kaldığını, bu yolun yeni Eruh yolundan alternatifi Kalender köyünden geçtiğini, köye gelen ve Bağgöze'ye bağlanan yol durumunu yerinde görmek için gelip incelediklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Burada barajın su tutmasına bağlı olarak daha önce heyelan bölgelerinde ciddi hareketlenmeler oldu. Bazı yerlerde yol deplase edildi. Bazı yerlerde de ciddi heyelan riskleri bulunmakta. Bunları yerinde görmek ve incelemek üzere geldik. Asıl şuanda eski köprünün yerinde yapılacak Gökçebağ Köprüsünü konuştuk. Esasında bunların hepsi birbirine bağlı. İşte Mişar bölgesi Bağgöze vadisi; burada 35 köyümüz var. 15 köyde Şırnak Güçlükonak'ın köyleri. Bu yol kadimden beri Siirt'e bağlantısı olan yol. Buraları görmeye geldik. Bizim burada birkaç önemli nokta var. Bunları paylaştık” dedi.

Bu yolda heyelana maruz kalan bir bölüm bulunduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “En son heyelana maruz kalan bir yer var. Oradan nasıl geçileceği konusu var. Tepeyi aşarak mı tüneller açarak mı? Onu konuştuk. Bunu DSİ Genel Müdürlüğünün dikkatine sunacağız. Yine Kalender köyünün bu tarafa inişi yani Kavakgülü'ne inişinde yolda yüzde 16'lık bir eğim var. Bu eğimin düşürülmesi için neler yapılabilir? Bütün bunlar hakkında incelemelerde bulunduk” diye konuştu.