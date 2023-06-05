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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na dünya çevre günü ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, doğanın korunması konusunda duyarlılığı arttırmak ve gelecek nesillere bu duyarlılığı kazandırmak için yapılacak her türlü faaliyete daima destek olacaklarını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek temennisi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül de kuruma verdiği desteklerden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, hafta boyunca yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verdi.

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