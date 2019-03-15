Siirt, Valisine sahip çıktı

Siirt'te geçen hafta İl Özel İdarespor ile Ağrı 1970 Spor maçının ardından sosyal medyada Siirt Valisi Ali Fuat Atik aleyhine çıkan asılsız paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, 1969 Siirtspor Taraftarlar Derneği'nde AK Parti ve MHP il ve ilçe yöneticileri, AK Partili ilçe belediye başkanları, taraftarlar ve sporseverler adına açıklamada bulundu. Ören açıklamasında, "9 Mart 2019'da Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Grup maçlarından Siirt İl Özel iderespor ile Ağrı 1970 spor kulübü müsabakası oynandı. Çıkan saha ve seyirci olaylarıyla ilgili olarak, Ağrı 1970 spor kulübü kamuoyunda, olayların çıkmasında Sayın Valimiz Ali Fuat Atik ile bağlantı kurularak, yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarına ilişkin olarak açıklama yapma gereği duyduk. Ağrı 1970 spor kulübü yöneticileri ve taraftarları tarafından yaşanan puan kaybına bir sorumlu bulma maksadıyla, sayın valimiz hedef gösterilmektedir. Müsabaka öncesinde ve sonrasında hiçbir saha ve seyirci olayının meydana gelmemesi için büyük çaba sarf eden ve ekstra güvenlik önlemleri aldırtarak yaşanması muhtemel saha ve seyirci olaylarına engellediğine şahit olduğumuz Sayın Valimiz ile ilgili olarak yaratılamaya çalışılan algı operasyonunu kabul etmediğimizi ve kınadığımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bizler Siirt İl Özel idarespor ve Ağrı 1970 spor kulübünün kardeş kulüp olduğuna inanmaktayız. Yapılan algı operasyonlarının iki kadim şehir arasındaki kardeşliği bozmayacağı kanaatinde olduğumuzu da belirtmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana sportif faaliyetlere büyük katkı sağlayan spor ile Siirt'ten Trabzon'a kardeşlik köprüleri kuran ve sporun her dalında fair-play ruhunu egemen kılmaya çalışan devlet vatandaş bütünleşmesinde ülke çapında örnek çalışmalar yürüten Valimiz Atik ile ilgili olarak yapılan manipülasyonları ve olumsuz algı yaratmaya çalışmalarını kabul etmediğimiz ve kınadığımızı belirtmekle, her daim sayın valimizin yanında yer alıp destekçisi olacağımızı tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz" dedi.

Açıklamaya, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, AK Parti İlçe belediye başkanları, taraftarlar katıldı.