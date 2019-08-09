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Siirt ve Mardin'deki trafik kazaları mobeseye yansıdı

Siirt ve Mardin’de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı.

Siirt ve Mardin'de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı.


Siirt Kurtalan karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile ticari araç arkadan çarptı. Devrilmekten son anda kurtulan ticari araç metrelerce sürüklenerek durabilirken otomobil ise yol kenarındaki kanala düştü.


Bir diğer kaza ise Mardin merkezde meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü sol taraftan gelen yolcu minibüsünü fark etmedi. Aracın kapısının açıldığını fark etmeyen minibüs, kapıya çarptı.


Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

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