Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/125 operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Siirt ve Şırnak'ta 16 adreste toplam 20 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne erzak ve malzeme temin ettiği, örgüte finansman destek sağladıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt mensupları ile görüştükleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli koordine kurularak icra edilen Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/125 operasyonunda şüpheli 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu,13 adet sim kart, bir adet CD, 4 adet USB ve 4 adet hafıza kartı, 6 adet av tüfeği, bir adet notebook bilgisayar, 16 adet örgütsel içerikli mektup, 14 adet örgütsel içerikli fotoğraf, 3 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çok sayıda örgütsel doküman ve şifreli notlar ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.