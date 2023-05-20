İhlas Haber Ajansı

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Siirt yaban hayatı korunması için çalışmalar devam ediyor

Siirt’te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor.

Siirt'te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor.


Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi mühendisi Gökhan Şeker öncülüğündeki ekipler, Siirt ilçe kırsalında jandarma ekiplerince ortak çalışma ve denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçiyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarlarını ziyaret ederek av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği, kaçak avcılığın engellenmesi, biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı, istişarelerde bulundu.


Koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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