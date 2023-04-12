Siirt'i dolu vurdu

Siirt'in Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda yağan dolu adeta mezrayı beyaza bürüdü.

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, Siirt ve çevresi için açıkladığı kuvvetli yağış uyarısının ardından dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak, yerini doluya bıraktı. Bir anda bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezra sakinleri evlerine sığınırken, mezra adeta beyaza büründü.