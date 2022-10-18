Siirt'in 'Şal Şepik Kumaşı'na coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Siirt'in tiftikten yapılan şal şepik kumaşı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Eruh İlçe Halk Eğitim Merkezinde üretilen tiftikten yapılan şal şepik kumaşının coğrafi işaret tescil belgesi için Eruh Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. Başvurunun değerlendirilmesiyle perde pilav, battaniye, Pervari balı, büryanın ardından şal şapik kumaşının da Siirt'e ait olduğu tescil edildi. Eruh İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, yıllardan beri harcadıkları emeğin bir yansıması olan bu tescilin yapılmasından dolayı sevinçli olduklarını ifade etti.