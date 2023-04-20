Siirt'in Tillo ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor

Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan İsmail Fakirullah Hakkı Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bulunduğu türbeyi yılda yüzbinlerce kişi ziyaret ediyor.

Tillo ilçesine yılda 1 milyon ziyaretçinin geldiğini belirten Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, ilçe merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Vatandaşları her mevsim bu manevi atmosferi tatmak için buraya geldiklerini ifade eden Aydın, “Tillo'ya belirli günler insanlar geliyor. Güneş hadisesinin olduğu günlerde Ramazan aylarında özellikle ramazan ayının kadir gecesinde aşağı yukarı bir tespit yapıyoruz buraya 10 bin civarında araçla insan geliyor. 20-40 bin civarlarında insan burada Kadir Gecesini ihya etmek için buraya geliyor. Sabaha kadar burada bulunuyor. Bizim dini öğretilerimizde Tillo arife günlerinde çok rağbet görüyor. İnsanlar o özel günlerini, kadir gecesini, bayramın arife günlerini mutlaka Tillo'da geçirip buradaki havayı teneffüs etmek istiyorlar onun için çok rağbet görüyor bu günlerde. Gerçekten net bir rakam veremem ama 100 binlerce insan buraya uğruyor. Yılda da bizim kamera tespitimize göre 1 milyonu aşkın insan geliyor” dedi.

Türbeleri ziyaret etmek ve dua etmek için Tillo'ya geldiğini dile getiren İshak Demir adlı vatandaş, herkesin buraları görmesi gerektiği bu manevi atmosferi yaşaması gerektiğini söyledi. Demir, "Aslen Siirtliyim İstanbul'da ikamet ediyorum. Kutsal beldelerimizi özellikle bu sıkıntılı süreçte yani deprem sonrası olan ve bu durumlarda kutsal yerleri ziyaret etmek özellikle bu bayram arifesinde bu zatları ziyaret etmek çok güzel bir duygu. Bu manevi duygudan herkesin faydalanmasını istiyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Çok büyük alimlerdi bu alimleri yalnız bırakmayalım. Örneğin İbrahim Hakkı Hazretleri kendi alanında müthiş bir zeka idi. Uzay astronomisi üzerinde dünyada eşi benzeri olmayan bir zat” diye konuştu.

Fatih Alpdemir adlı vatandaş ise, “Ben Ankara'dan geliyorum. Aslen Siirtliyim. Uzun yıllardır Siirt'e gelmemiştim. Bugün mübarek bir gün Arife günü. O yüzden böyle mübarek bir zatı ziyaret etmek istedik ailemle beraber” şeklinde konuştu.