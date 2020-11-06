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Siirtli aile, teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının döneceği günü bekliyor

Siirt’te çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Erdoğan ailesi, çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşama tutunuyor.

Siirt'te çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Erdoğan ailesi, çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşama tutunuyor.


Siirt'ten 6 yıl önce 16 yaşındayken teröristlerce kandırılarak dağa götürülen İbrahim Erdoğan'ın annesi Cemile ile babası Osman Erdoğan, oğulları İbrahim'e kavuşacakları günü bekliyor. Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren baba Osman Erdoğan, orada bulunan anne ve babalara herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Acılı baba Erdoğan, "Diyarbakır eylemlerine katıldım. 6 yıldır oğlum kayıp. Bir an önce oğlumun gelmesini istiyorum. Oğlum bizim sesimizi duyuyorsan lütfen gel. Ev dön, güvenlik güçlerine teslim ol. Senin hasretine dayanamıyoruz artık, gücümüz kalmadı. Ben bütün anne babalara sesleniyorum gelin bize destek olun bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza da gelebilir" dedi.


6 yıldır oğluna kavuşacağı günü bekleyen anne Cemile Erdoğan ise "16 yaşında oğlumu kaçırdılar. HDP tarafından kaçırıldı. HDP'nin elemanları olmasaydı İbrahim dağa gitmezdi. Onu kandırarak götürdüler. Lise 2. sınıfa gidiyordu çalışkan bir çocuktu. Kim bu acıyı bize yaşattıysa Allah daha beterini onlara yaşatsın. 6 yıldır biz bu acıyı çekiyoruz. Devlet büyüklerimizden bunu istiyorum lütfen onlara sahip çıksınlar biran önce onları bulsunlar. Kimse evlat acısı görmesin biran önce herkesin çocuğu annesine babasına kavuşsun" diye konuştu.

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