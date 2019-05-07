Siirtli atlet milli takıma seçildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Türkiye dağ koşusu şampiyonasında 2'nci olan Siirtli atlet, milli takıma davet edildi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü bünyesindeki atletizm takımının turnuvaya 5 sporcuyla katıldıklarını belirten atletizm hocası Aslan Çakmak, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Türkiye dağ koşusu şampiyonasında sporcuları Fatma Bizek'in rakiplerini yenerek Türkiye 2'ncisi olduğunu söyledi. Bizek'in kendilerini gururlandığını kaydeden Çakmak, "Derece yapması için çok emek harcadık emeğimizin karşılığını milli takıma davet edilmesiyle elde ettik” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç ise antrenör Çakmak ve sporcu Bezik'i kutladı.