Siirtli bedensel ve işitme engelli sporculardan madalya

Kahramanmaraş'ta yapılan Dünya Engelliler Yüzme müsabakalarında Siirtli sporcular madalya alarak milli takıma davet edildi.

Kahramanmaraş 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya Gaziantep, Siirt ve Kahramanmaraş'tan 120 sporcu katıldı. Şampiyonada 50 ile 100 metre serbest, Sırt Üstü kategorilerinde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bedensel ve işitme engeliler yüzme sporcularından Kerem Özer 100 metre serbest dalında birinci, Şan Erten 50 metre serbest dalında birinci, Haci Çağlar 50 metre sırtüstü dalında birinci, Bekir Özdeniz 50 metre serbest dalında birinci, Fatma Balkı 50 metre serbest dalında Türkiye 2'ncisi olarak derece elde etti. Yapılan dünya engeliler müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını belirten bedensel ve işitme engelliler yüzme antrenörü Halil Taş, sporcuların büyük bir azimlilikle çalışarak madalya almaları bizleri duygulandırdığı gibi onere ettiğini söyledi. Taş, “Müsabakalara hazırlanırken antrenmanlara ağırlık verdik. Büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Ve meyvesini de elde ettiğimiz madalyalarla aldık. Sporcularımız 2019 Nisan ayında Alanya'da yapılacak olan milli takıma davet edilmeleri bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.