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Siirtli çiftçiler fıstık işleme tesisini gezdi

Siirtli çiftçiler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Siirtli çiftçiler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Avrupa Birliğinin mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Siirt Valiliği bünyesinde faaliyete geçirilen Siirt Fıstığı İşleme Tesisini Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Tillo Kaymakamı Erkan Savar ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın katılımlarıyla çiftçilerle birlikte ziyaret edildi. Tesisin tüm ünitelerini gezen çiftçiler Siirt fıstığının işlenmesinden paketlenmesine kadar olan tüm süreci yakından görme imkanı buldu. Daha sonra Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında çiftçilerle toplantı yapılarak Siirt fıstığı işletme tesisi ile ilgili fikir, talep ve öneriler görüşüldü.

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