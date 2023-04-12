Siirtli çiftçiler hububatta septorya ve pas hastalıklarına karşı uyarıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, buğdayda septorya yaprak lekesi yaprak üzerinde küçük koyu benekler halinde lekeler görülüyor, bu nedenle benekli yaprak lekesi olarak bilindiği belirtildi. Bilgilendirmede, “Hastalığın istediği sıcaklık 20-25 derece ve yağışlı havalardır. 5-35 derece arasında da gelişir. Bunun dışında yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta hastalık ilerlemez. Hastalık ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür. Daha sonra yukarıya doğru çıkar. Hastalığın yayılma hızı çevre koşullarına ve çeşide göre değişir. Kimyasal mücadele ilk ilaçlama için en uygun zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Sarı pas; en erken görülen ve önemli pas türüdür. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller görülür. Bu püstüllerin dizilişi çizgiyi andırdığından dolayı çizgi pası da denilir. Kahverengi pas; genellikle yapraklarda görülür. Ve bu nedenle yaprak pası olarak da isimlendirilir. Kara pas; buğdayın yaprak, sap ve başaklarında büyük oval koyu turuncu lekeler görülür. Hastalık 10-30 derece ve yüksek nem hastalığın gelişimi için uygun sıcaklıktır. Pas hastalıklarında septorya gibi yaşlı yapraklarda da görülür. Kimyasal mücadele; yüzde 90 orantılı nem ve sıcaklık 15-20 derece olunca ve hastalık bayrak yaprağa doğru ilerleyince ilaçlamaya başlanmalıdır. Doğru ilaç önerisi için Siirt Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri uzmanlarına danışmanız gerekmektedir. Uygun ve usulüne uygun olmayan ilaçlama verim ve ekonomik kayıplara sebep olacaktır” ifadeleri yer aldı.