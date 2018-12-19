Siirtli çiftçiler toprak analizi ücretsiz yapacak

Bağ ve bahçelerdeki topraklardan yüksek verim ve iyi ürün almak için o toprağa eksik olan bitki besin maddelerinin gübreleme ile verilmesi gerektiğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Gübreleme yapmadan önce toprak analizinin yapılıp topraktaki eksik besin maddelerinin tespit edilmesi, bunu sağlamak için çiftçilerimize toprak analizini ücretsiz yapmamaya başladıklarını dile getirdi.

Demirhan, “Toprak analizinin çiftlerimize ek yük getirmemesi amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki olan Gübretaş ile yapılan işbirliği sonucunda çiftçilerimizin toprak analizi ücretsiz yapılacaktır. Toprak analizleri ile sadece topraklarımızın ihtiyaç duyduğu gübre verilerek gereksiz masrafın önüne geçilecek. Toprak analizi yapmak isteyen çiftçilerimiz Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fıstıklık birimine başvurmaları yeterlidir” dedi.