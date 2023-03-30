Siirtli çiftçilere 179 milyon 515 bin TL destek ödemesi yapıldı

Siirt'te faaliyet gösteren 21 bin 295 çiftçiye, 2023 yılı programı çerçevesinde toplamda 179 milyon 515 bin lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Çiftçilere ödemeler arasında; anaç koyun-keçi desteği 33 milyon 695 bin lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 12 milyon 535 bin lira, arıcılık desteği 4 milyon 110 bin lira ve tiftik keçilerine ilave ve hayvan gen kaynaklarını koruma desteği 261 bin lira, bitkisel üretim destekleme ödemesi 118 milyon 371 bin lira, hayvancılık destekleme ödemesi ise 61 milyon 144 bin lira olarak belirlendi.

Destekleme ödemelerinin, Siirt'teki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacağı belirtildi.