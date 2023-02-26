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Siirtli çiftçilere hibe destekli sebze fidesi dağıtılacak

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) çerçevesinde sebzecilik tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sebze fidesi dağıtımı yapılacaktır.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sebzecilik için uygun en az bir dekar arazi sahibi çiftçilere yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katkısı ile domates, biber, patlıcan fidesi dağıtılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan çiftçilerin, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek hizmet binası bitkisel üretim şubesine ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.


Son başvuru tarihinin 3 Mart 2023 olduğu belirtildi.

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