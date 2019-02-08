Siirtli çiftçilere iyi tarım uygulamaları anlatılacak

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce iyi tarım uygulamaları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde görevli teknik personellere yönelik iyi tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen eğitime katılan teknik personeller bilgilendirildi. Teknik personellere verilen eğitimin önemini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, teknik personelin aldıkları eğitimle 247 çiftçiye bağ bahçelerde teorik ve uygulamalı bir şekilde iyi tarım uygulamalarını anlatarak tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.