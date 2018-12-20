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Siirtli çiftçilere ücretsiz dağıtılan gübrenin verimliliği denetlendi

Siirtli üreticilere organik Zivzik Narı projesi kapsamında dağıtılan gübrenin nar bahçelerinde verimi arttırıp artırmadığı araştırıldığı belirtildi.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'' kapsamında Siirt'te Zivzik Narı yetiştiren üreticilere ücretsiz dağıtılan gübrenin üretime etkisinin ne kadar olduğu öğrenildiği belirtildi. “Organik Tarım Uygulamaları Projesi” ile 140 dekar nar bahçesi için üreticiler 14 ton katı ve bin 500 litre sıvı organik gübre dağıttıklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, teknik elemanlarca yapılan saha denetimlerinde organik tarım yapan üreticilere dağıtımı yapılan organik gübrenin nar bahçelerindeki etkileri değerlendirilmiş olup; hastalık ve zararlılara karşı alınması gereken önlemler hakkında üreticilere bilgi verildiğini dile getirdi.

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