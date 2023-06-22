Siirtli çiftçinin 310 bin dekar buğday tarlasından beklentisi 160 bin ton üzeri

Siirt'te çiftçiler; buğday, arpa ve baglagil ekili toplam 560 bin dekar ekili araziden yüksek rekolte bekleniyor. 310 bin ekili buğdaydan 160 bin ton üzeri hasat elde edilmesi hedefleniyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat yapıldı. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, hasat döneminin çiftçiler için bereketli olması dileğinde bulundu.

Ovada 310 bin dönümlük buğday ekili alanda biçerdöverlerle hasadın gerçekleşeceğini kaydeden Demirhan, “Bugünden itibaren tüm il genelinde buğday hasadına başlanmış bulunmaktayız. Gerek mercimekte gerekte buğdayda verimli bir yıl geçti. Özellikle buğday üretiminde son yılların en verimli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bu sadece Siirt'te değil tüm bölgede yüksek verimin alındığı bir yıl oldu. İlimiz genelinde 310 bin dekar alanda buğday ekimi yapılmaktadır. Biz bu yıl 310 bin dekar alanda 160 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz. 40 bin dönümün civarında arpa ekimimiz bulunmakta. Biz buğday, baklagil ve hububat olarak il genelinde 560 bin dekarın üzerinde ekim alanlarımız bulunmaktadır. Bu yıl yaşadığımız verimi bundan sonraki dönemlerde de böyle geçmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Çiftçiler hububat fiyatlarından memnun”

2023 yılı hasat döneminin verimli geçmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen hububat alım fiyatlarından çiftçilerinin memnun olduğunu ifade eden Demirhan, bakanlığın özellikle baklagil ve hububat ürünlerini stratejik ürün olarak kabul etmekte ve bu gerek verim gerek alan olarak yaygınlaşması için desteklenmeler verilmekte olduğunu dile getirdi.

"Çiftçilerimize toprak mahsulleri ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatları bakanlığımızca belirlendi ve genel anlamda üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı." diyen Demirhan, "Toprak Mahsulleri Ofisi'mizin (TMO) alım fiyatları ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise ton başına 7 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira arpa için de 500 lira hububat üretim prim desteği olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir” şeklinde konuştu.

Bu yıl yağışlarla birlikte verimin arttığını söyleyen çiftçi Yusuf Gürdal Toprak, şu anda biçmekte oldukları tarlanın 400 dönüm civarında olduğunu, geçen sene kuraklık yaşandığı için 250 ila 300 kilogram ürün aldıklarını hatırlattı.

Bu sene hem yağışların iyi olması hem de her şeyin zamanında yapılmasıyla tüm bölgede 500 ila 550 kilogram civarında ürün hasat ettiklerini belirten Toprak, "Hala etmeye devam ediyoruz. Çiftçinin yüzü güldü bu sene. Fiyatlardan da memnunuz. İl müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğüz bu sene çok ilgililerdi. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum bütün çiftçi kardeşlerimize” ifadelerinde bulundu.