Siirtli çiftçinin bir yıllık emeği kül olmaktan kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir tarlada saman yapımı esnasında patozun römorkunun alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çiftçi, yangına zamanında müdahale ederek bir yıllık emeğini heba olmaktan kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyü Bahçeli mezrasında bir vatandaşın tarlasında kırmızı mercimek hasadı sonrasında patoz adı verilen iş makinası ile saman yapımı esnasında oluşan kıvılcımlar samanlara sıçradı. Bu sırada patozun römorku da alev aldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi üreticinin bir yıllık emeğini heba olmaktan kurtarırken, çiftçi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.